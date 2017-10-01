1 أكتوبر 2017 مـ / موافق 11 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»“جامعة نورة” تعتزم فتح مدرسة لتعليم قيادة المركبات للنساء
﻿

“جامعة نورة” تعتزم فتح مدرسة لتعليم قيادة المركبات للنساء

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

كشفت جامعة الأميرة نورة، أمس (السبت)، عن نيتها فتح مدرسة لتعليم قيادة المركبات للنساء، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.

وجاء قرار الجامعة بإنشاء مدرسة القيادة، بعد أمر سامٍ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالبدء في إصدار رخص قيادة السيارات للنساء اعتبارا من 10 شوال القادم.

يذكر أن مديرة الجامعة، الدكتورة هدى العميل، وصفت تمكين المرأة من قيادة السيارة، بأنه قرار تاريخي ضمن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية في المملكة.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق