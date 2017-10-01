1 أكتوبر 2017 مـ / موافق 11 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“جزائية مكة” تبرئ “مجموعة بن لادن” في قضية رافعة الحرم

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أصدرت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة اليوم حكما بتبرئة المتهمين الـ13 بـ”رافعة الحرم”، وتبرئة مجموعة بن لادن السعودية، وعدم ثبوت التهمة المنسوبة إليها في مسؤوليتها تجاه الرافعة لعدم اكتمال أركان المسؤولية، وعدم إدانة جميع منسوبيها من التهم الموجهة إليهم .

كما أضافت أنه يحق للأطراف استئناف الحكم خلال المدة المقررة نظاما بعد استلامه خلال الأسابيع المقبلة.

وجاء الحكم بعد اكتفاء أطراف القضية بما قدموه من مرافعات خلال الجلسات، حيث قدم “النائب العام” مذكرة جوابية تزيد على ثلاث صفحات، وتسلم وكلاء المدعى عليهم صورة منها وجرى الرد عليها في الجلسة، حسب “عين اليوم”.

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