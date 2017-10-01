1 أكتوبر 2017 مـ / موافق 11 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الإسكان”: إنشاء 120 ألف وحدة سكنية خلال 2018 بالشراكة مع القطاع الخاص

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

كشف المهندس أحمد مندورة؛ المشرف العام على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص في وزارة الإسكان عزم الوزارة إنشاء 120 ألف وحدة سكنية خلال عام 2018 بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح وفقا لـ”الاقتصادية”، أن الوحدات ستكون متنوعة وبجودة وسعر مناسبين في جميع المناطق، مشيرا إلى رغبة كبيرة من الشركات المحلية والدولية للشراكة مع الوزارة في توفير الوحدات السكنية.

وأشار إلى أن الوزارة وقعت مع 30 مطورا عقاريا من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا القطاع، لافتا إلى أنها تعمل على دراسة الشركات الأخرى المتقدمة بشكل دقيق لضمان وحدات سكنية ذات جودة عالية وسعر مناسب.

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