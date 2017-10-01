1 أكتوبر 2017 مـ / موافق 11 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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إمارة مكة تنفي صلة الأمير خالد الفيصل بمقطع ينتقد قرارات الدولة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

نفت إمارة منطقة مكة المكرمة اليوم الأحد صلة الأمير خالد الفيصل بالمقطع المتداول تحت عنوان “خالد الفيصل ينفجر غضبا” و”خالد الفيصل يتجرد من المجاملة”.

وأكدت الإمارة أنها اتخذت الإجراءات النظامية ضد صاحب المقطع حسب الأنظمة المعمول بها في هذا الخصوص.

وكان مقطع قد تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بصوت شخص ينتقد فيه عددا من القرارات التي صدرت من الدولة.

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