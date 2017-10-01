1 أكتوبر 2017 مـ / موافق 11 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | لحظة إجهاز جنود سعوديين على عناصر حوثية من خلال كمين محكم

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أظهر تسجيل مصور نصب القوات السعودية كميناً محكماً لعدد من العناصر الحوثية وقوات المخلوع صالح في أحد المواقع على الحد الجنوبي، ورصد تحركاتهم لحين الإجهاز عليهم من قبل القوات البرية في عملية تم تنفيذها بدقة بدعم وإسناد من طائرات التحالف.

وبدا في الفيديو الجنود السعوديون، وهم يترصدون حركة الحوثيين الذين كانوا يقتربون دون علمهم صوب الكمين، إلى أن قام الجنود السعوديون بإطلاق النار عليهم وقتلهم.

ويظهر الجنود السعوديون في الفيديو داخل الدوائر الخضراء، فيما تظهر العناصر الحوثية داخل الدوائر باللون الأحمر.

ورصدت طائرات التحالف تحركات العناصر الحوثية في عدد من المواقع الجبلية، حيث تم استهدافها وإحباط محاولاتها للتسلل نحو الحدود، والمواقع العسكرية لقوات التحالف.

وبينت التسجيلات المصورة حجم الخسائر الكبيرة التي ألحقتها قوات التحالف بالعناصر البشرية، والعتاد والأسلحة الذي كانت تعول عليها المليشيات لاستخدامها في عملياتها العسكرية.

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