1 أكتوبر 2017 مـ / موافق 11 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“العمل” تمهل أصحاب محال الذهب شهرين لتطبيق “السعودة”

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية منح أصحاب محال الذهب والمجوهرات مهلة شهرين لتصحيح أوضاعهم.

وقال خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي للوزارة في تغريدة على حسابه الرسمي على«تويتر» اليوم (الأحد)” “الوزارة تمهل أصحاب محال الذهب والمجوهرات شهرين لتصحيح أوضاعهم”.

كما شدد على ضرورة الالتزام بقرار مجلس الوزراء، القاضي بقصر العمل في هذا النشاط على السعوديين.

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