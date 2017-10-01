1 أكتوبر 2017 مـ / موافق 11 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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رئيس هيئة الرياضة يقرر تكليف لجنة لدراسة إمكانية تكييف ملعب “الجوهرة المشعة” بجدة

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت الهيئة العامة للرياضة اليوم الأحد أن رئيس مجلس إدارة الهيئة تركي آل الشيخ قرر تكليف لجنة لدراسة الآلية المناسبة لإمكانية تكييف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) بجدة، والخطوات العملية والإجراءات التنفيذية لهذا المشروع.

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