ملتقى “إعلاميون” يحتفي باليوم الوطني الـ 87 بمعرض “الملك عبد العزيز.. المؤسس الإنسان”

(أنحاء – ناصر الحسن :-
واكب ملتقى “إعلاميون”، اليوم الوطني السابع والثمانون للمملكة العربية السعودية بحزمة من الفعاليات الإعلامية تمثلت في معرض “الملك عبد العزيز.. المؤسس الإنسان”، ندوتين، وأمسيتين شعرية (الأولى نسائية – والثانية رجالية).
وأنطلق فعاليات “إعلاميون” في الساعة السادسة والنصف من مساء الجمعة قبل الماضي، بالتعاون مع شريكهم الاستراتيجي مجموعة انتور للفنادق، والشركاء الداعمون: دارة الملك عبد العزيز، مجموعة إعمار الخليج الدولية، متحف الصادرية، م. أسامة الزامل، ومجموعة رادار الإعلامية، وشركة مفيد لتنظيم الفعاليات والمعارض.
وانطلقت فعاليات “إعلاميون” لليوم الوطني 87، بتدشين معرض (الملك عبد العزيز.. المؤسس الإنسان) الذي يظمن صور للملك عبد العزيز – طيب الله ثراه – وفيلم المؤسس، حيث استمر المعرض لمدة سبعة أيام من الجمعة 22 سبتمبر إلى الجمعة 29 سبتمبر في بهو فندق انتور حي الصحافة.
ونظم “إعلاميون” مساء الأحد الماضي، ندوة “الإعلام الجديد.. ووطن منيع”، حيث كان ضيوفها كل من: الأستاذ سعود الغربي – مؤسس “إعلاميون” والمستشار الإعلامي، الأستاذ عبد الرحمن المطيري منتج برنامج “الصقر”، والأستاذ مشعل الحميداني المستشار في الإعلام الرقمي، فيما أدار الندوة الزميل علي الهمامي عضو “إعلاميون”.
وأقام “إعلاميون” مساء الاثنين الماضي، الأمسية الشعرية النسائية بمشاركة كل من: الشاعرة أوامر الخالدي، الشاعرة نورة القحطاني، والشاعرة الجوهرة الخليل، بينما أدارت الأمسية الزميلة خلود عبد الرحمن.
ونظم “إعلاميون” الأربعاء الماضي، ندوة “الإعلام السعودي.. التأسيس والمستقبل” بمشاركة كل من: الأستاذ محمد القشعمي الأديب والمؤرخ الإعلامي، الدكتور إبراهيم التركي مدير تحرير القسم الثقافي في صحيفة الجزيرة، والدكتور عبد الرحمن الزهيان الخبير والمستشار الإعلامي، بينما أدار الندوة الأستاذ أحمد الحوت مستشار معالي وزير الثقافة والإعلام وعضو الهيئة الاستشارية ل “إعلاميون”.
وشهدت ندوة “الصحافة السعودية.. التأسيس والمستقبل”، تكريم عدد من رواد صحافة الأفراد في السعودية، وهم: الأستاذ سعد بن عبد الرحمن البواردي، الأستاذ عمران بن محمد العمران، الأستاذ علي بن عبد الرحمن المسلم، الأستاذ صالح العلي الصويان، والأستاذ محمد بن عبد الله الطيار.
وأختتم “إعلاميون” فعالياته بمناسبة اليوم الوطني 87، مساء الجمعة الماضي بأمسية “وطن العز والشموخ” بمشاركة كل من الشعراء: ضيدان المريخي، عيضة السفياني، وعبد الله بن مرهب، فيما أدار الأمسية الزميل مناحي الحصان عضو “إعلاميون”.
هذا وعبر الأستاذ/ سعود الغربي مؤسس “إعلاميون” ورئيس الهيئة الاستشارية للملتقى، بأن هذه الاحتفالية تنظم من “إعلاميون” لأول مرة بدعم وتشجيع الشركاء الاستراتيجيين والداعمين الذين يحملون مسؤولية مجتمعية اتجاه الوطن والمواطن؛ مؤكدا تظافر جميع الجهود لمصافحة محطات مضيئة مِن حياة المؤسس الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن – طيب الله ثراه، واظهار الجوانب الانسانية التي تجسدت في الصورة الصحافية الخالدة التي قدمتها دارة الملك عبدالعزيز مشكورة.
وأضاف الغربي: الإعلامي من أكثر فئات الجتمع تفاعلا وتوثيقا للمناسبات الوطنية فهو المدون الأول للتاريخ والاحداث.
وأعتبر مؤسس “إعلاميون” أن نعمة الأمن والأمان واللحمة والتلاحم بين القيادة والشعب هي السمة الطاغية في مظاهر الاحتفالات الوطنية التي تاني لترسيخها وتعزيزها لدى كل مواطن.
من جانبه، قال الأستاذ عقاب المطيري مدير عام مجموعة انتور للفنادق: لا شك أن مكانة المملكة العربية السعودية تتعاظم بين الأمم، وتكتسب فى كل يوم مزيداً من التقدير والاحترام من كل شعوب العالم لما تحققه من نجاحات على جميع الأصعدة وفى شتى المجالات.
وتابع “حرى بنا هذا اليوم أن نتذكر مؤسس هذه الدولة وموحدها وبانى أمجادها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، الذى وحد الصف ونشر الأمن والأمان والاستقرار فى ربوع المملكة، وسار على نهجه أبناؤه البررة من بعده، وصولاً إلى عهد قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز ملك الحزم والعزم، وعضده الأيمن ولي عهده الأمين، وما الرؤى السديدة التي خطط لها في رؤية 2030 إلا ثوب جديد من الانجازات التي تزيد ثبات هذا الوطن في مسيرة الخير والنماء ليكون نموذجا رائدا في العالم على كافة الاصعدة”.
واستطرد الطيري: كما تشرفنا في مجموعة انتور للفنادق، بتقديم حزمة من الخدمات الفندقية مواكبة لليوم الوطني السابع والثمانون للوطن الغالي، والمتمثلة في خصم 50 في المائة على سعر الغرف و50 في المائة على سعر الأغذية والمشروبات في جميع فروع مجموعة فنادق انتور لمدة ثلاثة أيام (الجمعة والسبت والأحد) التي صادفت الاحتفال باليوم الوطني ال 87 لوطننا الغالي، إضافة إلى سحوبات يومية وهدايا للأطفال في فرع حي الصحافة بالرياض.
وختم مدير عام مجموعة انتور للفنادق “بهذه المناسبة نقدم لأخواني الإعلاميين وأخواتي الإعلاميات، خصماً خاصة مقداره 25 في المائة لأعضاء ملتقى إعلاميون و 15 في المائة لجميع الإعلاميين في وطننا الغالي لمدة عام في جميع فروع المجموعة، كما نفخر في مجموعة انتور للفنادق بشراكتنا الإعلامية والمجتمعية مع ملتقى “إعلاميون” التي انطلقت بفعاليات معرض “الملك عبد العزيز.. المؤسس الإنسان” والأنشطة الإعلامية المصاحبة، وبإذن الله تعالى تتعزز مستقبلاً بمناشط إعلامية – وطنية تحقق أهداف وغايات الجانبين خدمة للوطن والمواطن.
وكل عام ووطننا بخير وعزة ومنعة في ظل قيادتنا الرشيدة – يحفظها الله”.
من جهته، أكد الشيخ/ سلمان بن حمود الهدلا رئيس مجلس إدارة مجموعة إعمار الخليج الدولية، فخرهم الكبير الذي لا يضاهيه أي فخر بهذا اليوم المجيد (ذكرى اليوم الوطني ال ٨٧)؛ قائلا: قدم لنا الملك عبد العزيز مسيرة عطرة وتضحيات كبيرة وحكمة فريدة؛ سار عليها ابناؤه من بعده.. حكام هذا الوطن الشامخ؛ حتى عهد ملك الحزم والعزم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله ورعاه – والذي ظهرت في عهده صلابة البلاد ولحمة الشعب ومكانتنا الإقليمية والدولية عربيا وإسلاميا وعالميا.
وأضاف الهدلا: ومثل ما لهذا الوطن من تاريخ ناصع ومسيرة مكللة بالنجاح؛ ينتظره مستقبل مشرق ورؤية متقدمة يقودها ولي عهدنا الطموح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – يحفظه الله؛ الذي يبشر بمرحلة فارقة وعمل جبار تسكننا الثقة بحصد نتائجه قريبا؛ وأيضا باسمكم جميعا نرفع لسيدي ولي العهد التهنئة بذكر توحيد الوطن على يد المؤسس الملك عبدالعزيز اسكنه الله فسيح جناته.