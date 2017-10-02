2 أكتوبر 2017 مـ / موافق 12 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الاتحاد السعودي يصدر قرار بمنع رؤساء الأندية من الجلوس على مقاعد البدلاء

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس الأحد، قرارا بعدم السماح لرؤوساء الأندية بالجلوس على مقاعد البدلاء حرصا منه على تجنيب المباريات ما يخل بسلامة المنافسة أو يؤثر عليها.

وأوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيانه: “إنطلاقا من سعي الاتحاد السعودي لكرة القدم لتوفير أعلى مستويات التنظيم في مسابقاته وحرصا منه على تجنيب المباريات ما يخل بسلامة المنافسة أو يؤثر عليها.. وعليه وبعد التنسيق مع الهيئة العامة للرياض فقد تقرر عدم السماح لرؤساء الأندية بالجلوس على مقاعد البدلاء في كافة المباريات التي تقام تحت مظلته (الاتحاد السعودي لكرة القدم)، وعلى مستوى جميع المراحل والفئات السنية.

وأضاف البيان أنه تم اعتماد تطبيق القرار وتنفيذه اعتباراً من يوم الاثنين 12 محرم 1439هـ الموافق 2 أكتوبر 2017م، ويهيب الاتحاد السعودي لكرة القدم بجميع رؤوساء الأندية للعمل على تطبيق القرار من تاريخه”.

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