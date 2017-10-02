2 أكتوبر 2017 مـ / موافق 12 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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أحوازيون يهاجمون منزل مستوطن في “العاصمة”.. ويحرقون سياراته احتجاجا على عنصريته

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – الشيماء عبدالعزيز :-

أكدت مصادر المكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز – أحوازنا- قيام ثوار أحوازيون مساء السبت الماضي الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري، بحرق ثلاث سيارات تابعة لمستوطن فارسي يدعى  محسن داوري، في حي “رمضان” بالأحواز العاصمة، وذلك احتجاجاً على رسم المستوطن لنقوش ترمز لملابس المستوطنين اللر الرحل في خطوة استفزازية للمواطنين الأحوازيين.

وأوضحت المصادر أن سيارات المستوطن كانت متوقفة في الطابق الأرضي للبناية التي يمتلكها، لافتة إلى ان البناية التي تمت مهاجمتها تقع مقابل بوابة قسم الطوارئ في مستشفى أمير المؤمنين ومكتب عقارات “داوري”  الواقع في حي رمضان.

ولفتت المصادر إلى ان نشطاء أحوازيون كانوا دشنوا حملة عبر صفحات التواصل الاجتماعي في وقت سابق للاحتجاج على ما قام به المستوطن “داوري”، معتبرين ان الأمر استفزازي لأبناء الأحواز ويساهم في تغيير معالم المدينة العربية.

ونوهت المصادر بأن المستوطن محسن داوري معروف بجمع التبرعات لتقديم الدعم للمستوطنين الذين يذهبون ضمن قوافل الحرس الثوري لمحاربة الثورة السورية، مشيرة إلى أن “داوري” مدعوم من الحرس الثوري ويشرف على إدارة العديد من اجتماعات المستوطنين التي تهدف إلى نشر العنصرية و استهداف الهوية العربية في الأحواز.

وفي اتصال هاتفي لثوار أحوازيون مع موقع – أحوازنا- كشفوا فيه عن نيتهم لتوسيع دائرة استهدافهم للمستوطنين في كافة أنحاء الأحواز العربية.

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