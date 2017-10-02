2 أكتوبر 2017 مـ / موافق 12 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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برنامج الأغذية العالمي يعلن رسيماً وقف تعامله مع الإنقلابيين في اليمن

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

عدن – واس :-

أعلن برنامج الأغذية العالمي اليوم رسميا وقف تعامله مع الإنقلابيين في الشأن المتعلق بتوزيع المساعدات الاغاثية والإنسانية والتزامه بمساعدة الشعب اليمني والعمل مع الحكومة الشرعية.

جاء ذلك في رسالة بعثها المدير الإقليمي للبرنامج، ستيفن اندرسون، إلى وزير الإدارة المحلية اليمني، رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، في رد على خطابه، وفقا لما أوردته اليوم، وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وقال المسوؤل الدولي : إن البرنامج يأخذ كافة القضايا التي يتم طرحها من قبل اللجنة العليا للإغاثة في اليمن بكل جدية واهتمام وقد اثبت البرنامج التزامه من خلال الاعمال التي يقوم بها .

وأوضح أن البرنامج قام بتعديل خطة النقل والامداد الخاصة بإرسال المساعدات الغذائية إلى محافظة تعز من عدن، وزيادة تواجده الى ما يقرب من 6 موظفين دوليين و35 موظفا محليا.. مؤكداً في موضوع آخر رفضه لتدخل الجماعات المسلحة في مراكز توزيع المساعدات واعتبار ذلك أمر لا يمكن للبرنامج التهاون معه.

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