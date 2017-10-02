2 أكتوبر 2017 مـ / موافق 12 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مبتعثة سعودية تحقق إنجازات عالمية في الولايات المتحدة

بتاريخ مبتعثون | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

حققت مبتعثة كلية طب الأسنان بجامعة أم القرى، آلاء قاري، إنجازات مشرفة عالمياً حظيت على العديد من الجوائز من بين عدد كبير من المشاركين خلال برنامج ابتعاثها بجامعة بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتم اختيار المبتعثة آلاء ضمن المواهب العالمية في البرنامج الذي تشارك فيه ١٢٩ دولةً في برنامج “UNLEASH” “أطلق العنان”، حيث يعد معملا عالميا للابتكار الفكري يعنى بالأهداف التنموية المستدامة للأمم المتحدة، حيث ركز البرنامج على سبعة أهداف، وجرى خلال فترة البرنامج العمل ومناقشة مشروعها ضمن الهدف الثالث في البرنامج بجانب “الصحة”.

كما فازت في الهاكَثون الطبّي الكبير التّابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لهذا العام ٢٠١٧ (MIT Grand Hack, 2017)، وهو أحد أكبر الهاكثونات الطبّية الّتي تقام حول العالم بمشاركة أكثر من ٢٠ دولة.

وشاركت آلاء مع فريق آخر بتقديم مقترح خطط استراتيجيّة للمركز (الشمال – شرقي) لمصادر الطبابة البعاديّة في ولاية ماين في أمريكا (North East Telehealth Resource Center – NETRC, Maine USA) لزيادة وعي الأطباء ودفعهم لتقديم الاستشارات والخدمات الطبية باستخدام تقنية الطبابة البُعادِيّة – أو التطبيب عن بعد – بهدف معالجة المرضى القاطنين في القرى والأماكن الريفية في ولاية ماساتشوستس.

وقامت مبتعثة طب الأسنان بتصميم الهيكل الأولي (أو القالب السيميّ) لمنصة مشروعهم المسمّى “Tele-T” عبر الإنترنت، ونموذج أولي لتطبيق الجوال (prototype)، وتقدم Tele-T وحدات تعليمية مختلفة للأطباء, فيما يتعلّق باستخدام تقنية التطبيب عن بعد، الذي قدمته في ندوة أمريكية وطنيّة مباشرة عبر الإنترنت بتنظيم مركز NETRC، وتم ترشيح مشروع مجموعتها Tele-T من قبل كليّة الصحّة العامّة بجامعة بوسطن، حيث تم قبوله كملصق علمي في مؤتمر المنظمة الأمريكية للصحة العامة الذي سيقام في شهر نوفمبر من هذا العام .

وفي منافسة على مستوى جامعة بوسطن في مطلع عام ٢٠١٧، فاز فريقها بالمركز الأول، حيث قاموا بعرض استراتيجيات لتحفيز السكان ذوي الدخل المحدود في بوسطن من أجل استخدام البرامج الصحية المقدمة من قبل المراكز الاجتماعيّة الصحيّة المحلّيّة .

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