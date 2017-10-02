صور | رحّالة أمريكي يتحدث عن زيارته للمملكة.. وتقييمه لما وجده أثناء تجربته

(أنحاء) – متابعات :-
فاجأ رحالة أمريكي زار المملكة مؤخرا الكثيرين بتقييمه لبعض مناحي الحياة في السعودية، حيث نشر على حسابه في “إنستغرام” درجات التقييم لما وجده أثناء تجربته فيها، وكيف كانت تصرفات سكان المملكة معه.
وفي بطاقة كتب عليها “بطاقة تقرير السعودية” قيّم الرحالة بالدرجات من 1 إلى 5 ما وجده في المملكة، حيث منح الطعام السعودي 5 درجات من 5، ومنح مثلها للأمان والثقافة والمشاعر العامة، ومنح 4 من 5 درجات لكل من النقل والطرق والطبيعة والبنية التحتية والإنترنت وإتقان اللغة الإنجليزية.
أما الشيء اللافت في تقييم الرحالة الأمريكي فهو ما منحه لسكان المملكة في مهارات قيادة المركبات والضيافة، فقد منح سكان المملكة صفرًا من 5 في مهارات القيادة، ومنحهم أيضا 100 درجة في بند الضيافة، بطريقة خارجة عن آلية تقييمه الخاصة، وأما الأشياء التي أحبها بشدة في المملكة فهي جدة والعلا، والكبسة والمقلقل، مانحاً التجربة أعلى درجات التقييم.
إضافة إلى ذلك مدح الرحالة على نفس الحساب المملكة وكتب عنها: “السعودية جوهرة في وسط الصحراء، ما أجمل المياه الصافية في البحر الأحمر، وسلاسل الجبال الجميلة في أبها، والمأكولات اللذيذة، والضيافة التي نقلها الشعب السعودي إلى مستوى آخر”.
وأضاف: “للأسف لم تنَل السعودية حقها في الإعلام، ويُعرض الكثيرون عن زيارتها، أؤكد لكم أن من يتحدث سلبا عن المملكة، لم يزرها، والسبب صعوبة الحصول على التأشيرة، ولكن آمل أن كل ذلك سيتغير قريبا، وستُفتح الزيارات السياحية في 2018، شكرا لكل من جعل رحلتي إلى المملكة العربية السعودية رحلة لا تُنسى”.