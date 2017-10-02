2 أكتوبر 2017 مـ / موافق 12 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وزير الإسكان: 10 آلاف وحدة سكنية يوفرها مشروع الضاحية السكنية بالطائف الجديد

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

كشف وزير الإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم الأحد، أن مشروع ضاحية الطائف السكنية يوفّر 10.500 وحدة سكنية متنوعة، تشمل الفلل والشقق والتاون هاوس.

وأكد أن تدشين المشروع يأتي امتداداً للدعم غير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع الإسكان، بهدف رفع نسبة التملّك السكني وتحقيق مزيد من الرفاه والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لجميع المواطنين.

وأوضح الحقيل أن ضاحية الطائف السكنية تعد أكبر ضاحية سكنية على مستوى منطقة مكة المكرمة، بمساحة تصل إلى 12 مليون متر مربع، ويُتوقع أن يستوعب هذا المشروع نحو 70 ألف نسمة، منوّهاً إلى أنها تأتي ضمن جهود ومشاريع وزارة الإسكان في جميع المناطق، وتستهدف من خلالها توفير السكن الملائم وزيادة تملك المواطنين للمساكن، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

وحول مشاريع الوزارة في محافظة الطائف، أشار وزير الإسكان إلى أنه تجري حالياً إجراءات الاستلام النهائي لكل من مشروع “تربة” الذي تبلغ مساحته 496,000 متر مربع، ويستوعب 404 وحدات سكنية، ومشروع “رنية” الذي تبلغ مساحته 604,000 متر مربع، ويستوعب 584 وحدة سكنية.

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