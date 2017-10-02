مجلس الشؤون الاقتصادية يستعرض مع أصحاب الأعمال جهود تذليل المعوقات لتحسين بيئة الأعمال

بتاريخ أكتوبر 2, 2017

(أنحاء) – الشيماء عبدالعزيز :- نفذت وزارات العمل والتنمية الاجتماعية، والداخلية، والتجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية، بالتعاون مع