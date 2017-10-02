رئيس الطيران المدني يشكر خادم الحرمين على تدشين مشروع مطار الطائف الدولي الجديد

(أنحاء) – ناصر الحسن :-
رفع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالحكيم بن محمد التميمي أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــــ أيده الله ـــــ بمناسبة تدشينه لمشروع مطار الطائف الدولي الجديد، وأكد معاليه أن هذا الحدث يجسد بكل وضوح اهتمام القيادة الرشيدة بقطاع الطيران المدني بشكل عام وبتطوير شبكة مطارات المملكة بشكل خاص، وأشار معاليه إلى أن مشروع مطار الطائف الدولي الجديد حظي برعاية خاصة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ومتابعة حثيثة من قبل معالي الأستاذ سليمان بن عبد الله الحمدان وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني.
وأشار التميمي بأن مشروع مطار الطائف الدولي الجديد جاء ضمن مشاريع الخصخصة التي تنفذها الهيئة بأسلوب BTO (البناء ونقل الملكية والتشغيل ) وفق خطتها الاستراتيجية التي تتوافق مع رؤية المملكة الوطنية 2030 حيث يلتقي توجه الهيئة وأهدافها مع هذه الرؤية الرامية إلى تنمية الاقتصاد الوطني، والاتجاه نحو الخصخصة وتعزيز الشفافية، الأمر الذي يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وزوار المملكة وضيوفها فضلا عن الاعتماد على الموارد الذاتية.
وقال: “مطار الطائف الدولي الجديد سيتم تنفيذه وفق أعلى المواصفات والمقايسس العالمية، ومن أهداف هذا المشروع استقبال وخدمة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين سواء من داخل المملكة أو من خارجها، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين ورواد المطار وفق أعلى المقاييس العالمية، ومواكبة الطلب المتنامي والمتوقع على الحركة الجوية في المطار، بالإضافة إلى دعم البنية الاقتصادية لمحافظة الطائف بما في ذلك الأنشطة السياحية علاوة على دعم البنية الاقتصادية لمنطقة مكة المكرمة بشكل عام، وسيسهم المشروع في استيعاب الجيل الجديد من الطائرات العملاقة مثل (A380)، كما أن مطار الطائف الدولي الجديد سيعمل وفق أسس تجارية، من خلال توفير عدد كبير من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، داخل وخارج مجمع صالات السفر، ويساعد على التكامل مع قطاعات اقتصادية أخرى يتطلب نموها بشكل قوي توافر مطار دولي بالميزات المستهدفة”.
وأوضح التميمي إلى أن الطاقة الاستيعابية لمجمع الصالات في المطار الجديد ستبلغ (6) مليون مسافر سنوياً بعد اكتمال المراحل كلها، علاوة على (1,5) مليون مسافر سنوياً لصالة الحج والعمرة، وفيما يخص تكاليف المشروع أوضح معاليه بأن التحالف الفائز بهذا المشروع (تحالف أطياف) سيستثمر ما يزيد عن (3) مليار ريال، بعد اكتمال المراحل كلها، فيما ستوفر الهيئة تكاليف البنية التحتية التي تقدر بنحو (371) مليون ريال، مشيراً معاليه إلى إن مشروع مطار الطائف الدولي الجديد يمثل أحد المؤشرات التي تؤكد على أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين ــــ حفظهما الله ــــ تعيش اليوم عصر تنمية وتطوير وفق أساليب حديثة، غير مسبوقة لتحقيق مستقبل مشرق بإذن الله تعالى ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطن.