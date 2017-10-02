انطلاق فعاليات تمرين “كاسح 1” بالمنطقة الشمالية.. بمشاركة القوات البرية السعودية ونظيرتها الباكستانية

تبوك – واس :-
انطلقت اليوم بالمنطقة الشمالية الغربية فعاليات تمرين ” كاسح1″ بمشاركة القوات البرية الملكية السعودية، ونظيرتها في الجيش الباكستاني، بحضور قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن ظافر بن علي الشهري.
وتقدم قائد طابور العرض العسكري للاستئذان لرفع أعلام البلدين، ثم عزف السلام الملكي والسلام الوطني لجمهورية باكستان الإسلامية .
بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير عمليات المنطقة الشمالية الغربية العميد الركن يوسف خيرالله الشهراني كلمة أكد خلالها أن تمرين ” كاسح 1 ” يهدف إلى تبادل الخبرات وفنون القتال ، و لتطوير الوحدات والرفع من جاهزيتها .
وأعرب العميد الشهراني عن شكره لكل من بذل الجهد وأسهم في الإعداد والتجهيز لهذا التمرين من الجانبين .
بعد ذلك القى قائد التمرين من الجانب الباكستاني العميد الركن محمد عارف كلمة عبر فيها عن سعادته بوجوده في المملكة للمشاركة في تمرين ” كاسح 1 ” مع القوات البرية الملكية السعودية .
وقال : إن جمهورية باكستان وجيشها لها تاريخ طويل مع المملكة العربية السعودية والقوات البرية الملكية السعودية تاريخ مشترك من الاخوة والثقة المتبادلة ، مبيناً أن تمرين كاسح 1 يأتي لما تشكله العبوات المبتكرة من تهديد ً في العمليات القتالية ، مشيراً إلى تحقيق الجيش الباكستاني نجاحاً في التعامل مع مثل هذه الأخطار .
كما ألقى قائد المنطقة الشمالية الغربية كلمة نوه بما يمتلكه الجانب الباكستاني من خبرات ومن ضمنها ما سيتم التدريب عليه في هذا التمرين، مبيناً أن من يشارك في هذا التمرين من القوات البرية الملكية السعودية هم ممن قدموا بطولات على حدودنا الجنوبية ، معبراً عن فخره بالقوات البرية وقواتنا المسلحة في هذا الوطن ، راجياً الله العلي القدير أن يحقق هذا التمرين الاهداف المرجوة .
بعد ذلك أعلن اللواء الشهري بدء فعاليات التمرين .