2 أكتوبر 2017 مـ / موافق 12 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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إلى معالي وزير التعليم..

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

اليوم يبتز طالب العلم بعلمه. اليوم تقول الجامعات الخاصة لطلاب المنح الدراسية “لا علم لكم عندنا”، قاطعة الطريق على من هم في منتصفه أو حتى على وشك التخرج ومهدرة بذلك جميع الجهود المبذولة والوقت المخصص ليصل الطلاب الى ما وصلوا إليه، وتبريرها في ذلك العدوان الجائر هو عدم سداد الوزارة لمستحقاتها. فوزارة التعليم منذ العام الماضي تماطل في تسديد مستحقات المنح للجامعات وفي ذات الوقت تحذِّر الجامعات من إيقاف الخدمات التعليمية عن طلاب المنح وذلك في ضوء وعدها بالوفاء بالدين. نعم وفت الوزارة بوعدها، ولو تأخرت، ولكن الدفع حينها لم يكن على قدر الدين بل جاء منقوصا مكملا بوعود أخرى بإستيفاء ما تبقى قريبا. ذهب قريبا ولم يعد، و أضيف دين سنة جديدة على ما تبقى من الدين السابق واستمرت المماطلة والتأخر في السداد.

وفي ضوء تلك الأحداث قامت الجامعات الخاصة العام الماضي بإجبار طلاب المنح على التوقيع على تعهد بالدفع في حال لم تدفع الوزارة قيمة المنح والتي قد تصل الى مئة ألف للطالب الواحد في السنة الواحدة. وفي حال رفض الطلاب التوقيع لعدم مقدرتهم على السداد، يتم تجميد حساباتهم على مواقع الجامعات فلا يتمكنون من الدخول على النظام ولا استكمال المتطلبات التعليمية، وبالتالي يجدون أنفسهم بين ثلاث خيارات: إما التوقيع والإقتراض من البنوك في حال لزم السداد، أو تجميد الدراسة لحين وصول سداد الوزارة، والخيار الأخير الأصعب هو الانتظار على أمل حل الإشكالية وفي ذلك مجازفة بالرسوب.

أما هذا العام وقد نفذ صبر الجامعات أمام تأخر الوزارة عن سداد مستحقاتهم المالية، لجأت بعض الجامعات الى إجبار الطلبة والطالبات على السداد في حال رغبوا استكمال تعليمهم، ولا يستثنى من ذلك إلا من يتمكن من إثبات تعسره عبر تزويدهم بكشف حساب!

وهنا فالأمر دخل حيز التضييق والإرهاب والإبتزاز و لا يتحمل السكوت ولا التـأجيل، مع إحترام أن هناك ملفات لا حصر لها في منظومة التعليم لابد من معالجتها ومن أهمها إصلاح المناهج لا سيما وقد ظهر مؤخرا ما يتعدى المحتوى المتطرف الى المحتوى الخاطيء والمستهتر، وهناك تأهيل الطاقم التعليمي وتدريب الطاقم الإداري وتجديد المباني التعليمية وتجهيزها الخ، لكن مع ذلك فإعطاء الحق للمستحق أولى ويأتي قبل كل شيء، حق المنشأة التي التزمت معها الوزارة والذي يترتب عليه حق طالب العلم في نيل العلم بسلام بعيدا عن الابتزاز وفي مأمن من أن تضيع سنوات جهده بذنب غيره.

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