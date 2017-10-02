إلى معالي وزير التعليم..

حول الكاتب
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
نقف طويلاً أمام الأبواب المفتوحة...بتاريخ
اليوم من الصعب المكوث كثيرا في معتقدات لا تقبل الاتساع وسط الانفتاح الكبير الذي لم ينتظر أن ندخل
-
المرأة قادت السيارة، خلصت مشاكلنا؟...بتاريخ
بعد ٦٠ سنة من القرار التاريخي الذي عارضه المتشددون لسنوات طوال، تعليم البنات. و بعد ٥٠ سنة من
-
اختلفنا من يحبك أكثربتاريخ
اليوم الوطني هو رمز فرح وانتماء للوطن لا يعرف فيه سوى الحدود الجغرافية بما تحتوي، ففيه لا يسود
-
نحو ثقافة وطنية عاليةبتاريخ
الأوطان تبنى بالمحبة وتأكيد قيمها وتعزيز الألفة ومعاني الرأفة والشفقة بين الناس , وهذه كلها قيم مهمة وسامية