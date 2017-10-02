أسعار الوقود في دول الخليج لشهر أكتوبر 2017 .. السعودية الأقل سعرًا والإمارات الأعلى

(أنحاء) – متابعات : ــ
أعلنت كل من الإمارات وقطر وعمان عن أسعار البنزين والديزل لشهر أكتوبر الحالي حيث قامت الامارات وقطر برفع أسعار كل أنواع البنزين وسعر الديزل مقارنة بالشهر الماضي.
وقامت عمان بالحفاظ على نفس سعر البنزين العادي عند مستوى الشهر الماضي حيث إنه السقف المحدد من قبل مجلس الوزراء العماني، بينما قامت برفع سعر البنزين الممتاز والديزل.
وبالنظر لأسعار شهر أكتوبر 2017 المعلنة حافظت دولة الإمارات على أعلى أسعار البنزين في دول الخليج تلتها عمان في المرتبة الثانية ثم قطر والبحرين والكويت وأخيرا السعودية.
ومن المنتظر ان تقوم السعودية بإجراء تعديلات على أسعار الطاقة ومنها الوقود خلال الفترة المقبلة دون تحديد تاريخ معين لبدء التطبيق أو قيمة الزيادة في الأسعار.
وفيما يلي جدول يوضح أسعار الوقود في دول الخليج لشهر أكتوبر:
|
سعار الوقود في دول الخليج لشهر أكتوبر
|
السعودية**
|
الإمارات
|
قطر
|
البحرين***
|
عمان
|
الكويت***
|
بنزين ممتاز
|
0.90
|
2.12
|
1.70
|
160
|
205
|
105
|
بنزين عادي
|
0.75
|
1.94
|
1.60
|
125
|
186*
|
85
|
الديزل
|
0.45
|
2.10
|
1.55
|
120
|
211
|
105