2 أكتوبر 2017 مـ / موافق 12 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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رئيسة اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بمنطقة الرياض ترعى الحفل الختامي لأنشطة تعاون اللجنة مع جامعة المجمعة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – الرياض : ــ

في إطار الشراكة بين اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بمنطقة الرياض، وجامعة المجمعة ترعى سمو رئيسة اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بمنطقة الرياض، الأميرة نورة بنت محمد آل سعود، حرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض، اليوم الاثنين الموافق 12/1/1439هــ، الساعة العاشرة صباحاً، حفل ختام أنشطة اللجنة مع الجامعة للعام الجامعي المنصرم 1437/1438هـ وتسليم الشهادات للمشاركات في برامج اللجنة المقامة مع الجامعة، وذلك في المسرح الرئيس بالمدينة الجامعية لجامعة المجمعة في محافظة المجمعة.

وبهذه المناسبة صرح معالي مدير الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن قائلاً إن الجامعة تشهد هذا اليوم إقامة هذه الفعالية برعاية شخصية اجتماعية من رواد العمل الاجتماعي هي سمو الأميرة نورة بنت محمد آل سعود، حرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض، حفظه الله ورعاه، وأضاف معالي المدير أن الجامعة تشرف بشراكتها مع اللجنة النسائية، حيث أقمت الجامعة بالتعاون مع اللجنة العديد من البرامج الموجهة للمرأة بشكل خاص، والأسرة بشكل عام، مبدياً معاليه استعداد الجامعة للتعاون مع مؤسسات الوطن المختلفة فيما يساهم بتحقيق متطلبات التنمية للوطن الغالي.

وختم معالي المدير حديثه بتقديم شكره لسمو رئيسة اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بمنطقة الرياض على اهتمامها بدعم تطوير الفعاليات الموجهة للأسرة، تماشياً مع التوجيهات النيرة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أل سعود حفظه الله أمير منطقة الرياض، وانطلاقاً من التوجيهات السامية من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتي تؤكد على الاهتمام بالمرأة، وتقديم كل ما من شأن الإسهام في رقيها وتميزها .

الجدير بالذكر أن جامعة المجمعة هي أول جامعة وقت مذكرة تفاهم مع اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية، وقد تم بموجب هذه المذكرة إقامة العديد من الفعاليات التوعوية والتثقيفية، كما تم إقامة العديد من برامج التدريب الموجهة للمرأة ومن آخرها برنامج تأهيل القيادات النسائية الشابة، وكذلك تم بموجب المذكرة إقامة العديد من ورش العمل التخصصية، وإجراء دراسات تحديد الاحتياجات التنموية، للمحافظات الواقعة في النطاق الجغرافي للجامعة.

وأكدت عضو مجلس ادارة اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية المكلفة بمتابعة المشاريع مع محافظة المجمعة والمراكز التابعة لها: الدكتورة وفاء التويجري

أن هذا البرنامج انطلق ضمن أهداف اللجنة النسائية القائمة على بناء شراكات مجتمعيةمستدامة تساهم في تحقيق رؤية الوطن الطموح 2030 التي لا تكتمل إلا بتكامل أدوارنا في استثمار طاقات الشباب وتطوير قدراتهم ، وإشراكهم في مسيرة التنمية المستدامة ” .

ونوهت التويجري على الدور الذي تقوم به اللجنة النسائية التابعة لإمارة منطقة الرياض من خلال رسالتها المتضمنة دعم البرامج التنموية المحلية الموجهة للأسرة بالشراكة مع المجتمع المحلي و مؤسساته في منطقة الرياض ومحافظاتها ، قائلة ” بأن هذا البرنامج يأتي ضمن برامج المسؤولية المجتمعية التي تتبناها اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية التابعة لإمارة منطقة الرياض ، وسوف يتم تفعيله بمشيئة الله في جميع محافظات منطقة الرياض ، تحقيقاً لدور اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية في تأهيل القيادات النسائية الشابة بالمحافظات وتعزيز القدرات لديهن لابتكار مشاريع ومبادرات مجتمعية مستدامة.

وأضافت :نسعد بالتعاون مع شركة إثراء المعرفة الوقفية التي لها إسهامات مجتمعية رائدة ، والذي من خلاله نسعى إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية في مجال المسؤولية المجتمعية ، أشكر فرق العمل التي أدت واجبها المجتمعي على أكمل وجه ، وأبارك لقيادات المستقبل تخرجهم ونفخر بهم كقيادات سيكون لهم دور في مسيرة التنمية المستدامة للوطن وللأجيال القادمة.

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