2 أكتوبر 2017 مـ / موافق 12 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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المملكة تدين حادث إطلاق النار في مدينة لاس فيغاس الأمريكية

بتاريخ أنحاء العالم ،أنحاء الوطن | الكاتب :

الرياض – واس : ــ

دانت المملكة العربية السعودية حادث إطلاق النار في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، مقدمة العزاء للإدارة والشعب الأمريكي الصديق ولكل من تأثر بهذا الهجوم البشع.

وأعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن أسفه لوقوع مثل هذه الأعمال الإجرامية، مجدداً التأكيد على موقف المملكة المناهض لكل أشكال العنف والإرهاب.

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