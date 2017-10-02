2 أكتوبر 2017 مـ / موافق 12 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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اجتماع لمجموعة العمل الخاصة بالتجارة والاستثمار بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة

بتاريخ اقتصاد | الكاتب :

(أنحاء) – الرياض : ــ

بدأ في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض اليوم الاثنين 2 أكتوبر 2017م اجتماع مجموعة العمل الخاصة بالتجارة و الاستثمار بين مجلس التعاون و المملكة المتحدة.

وقد ترأس الاجتماع سعادة الدكتور عبدالعزيز بن حمد العويشق الأمين العام المساعد للشؤون  السياسية والمفاوضات  و السيد نك كلمنتس من وزارة التجارة الدولية بالمملكة المتحدة  ومشاركة المختصين في مجال التجارة والاستثمار بالأمانة العامة لمجلس التعاون والمملكة المتحدة.

وصرح سعادة الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بأن هذا الاجتماع يأتي في اطار تنفيذ مخرجات القمة الأولى بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة التي عقدت في مملكة البحرين في ديسمبر2016م.

وأضاف بأن الجانبين بحثا تعزيز العلاقات بين مجلس التعاون و المملكة المتحدة وخاصة في المجالات التجارية والاقتصادية، و استعراض الفرص المتاحة امام التعاون التجاري والاستثماري بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة ، والتعاون في مجال الخدمات المصرفية، ودعم المؤسسات المتوسطة و الصغيرة ،اضافة الى سبل  تشجيع القطاع الخاص ومجتمع رجال الأعمال في مجال تمويل المشاريع , والتعاون بين غرف التجارة و الصناعة .

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