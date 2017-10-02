2 أكتوبر 2017 مـ / موافق 12 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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أسباب جديدة دفعت البايرن للإطاحة بأنشيلوتي

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – بدر سابق : ــ

كشفت تقارير صحفية ألمانية عن معلومات جديدة حول إقالة المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي من تدريب بايرن مونيخ.

فبحسب تقرير لمجلة “كيكر” الألمانية، اليوم، فإنه كانت هناك شكوى من عدم كفاية التدريبات، التي كان يجريها أنشيلوتي وطاقمه للاعبي الفريق، وأن هذا الأمر تناوله بالحديث من قبل فيليب لام وتشابي ألونسو، الموسم الماضي.

وأكدت المجلة أن نجوم مثل مانويل نوير وتوماس مولر وجيروم بواتينج تحدثوا مع إدارة النادي حول عدم كفاية الحصص التدريبية، فمثلاً مدرب اللياقة البدنية في طاقم أنشيلوتي جيوفاني ماوري، كان يكتفى بقيام اللاعبين بالإحماء لمدة 3 دقائق فقط.

كما أن شراهة ماوري في التدخين لا تتناسب مع وظيفته كمدرب للياقة البدنية، وهو ما أساء اللاعبين، وأصدر صالح حميديتش قرارا بمنع التدخين في أماكن التدريب وقاعة تبديل الملابس.

أما آريين روبن، بحسب “كيكر”، فقد اشتكى للإدارة أن ابنه لوكا وزملائه في أشبال فريق جرونفالد، تحت 13 عاماً، يتدربون بشكل أفضل مما يفعله أنشيلوتي في بايرن.

ونظراً لعدم كفاية التدريب بالنسبة لهم، فقد أدى بعض اللاعبين تدريبات إضافية، لكن أنشيلوتي منعهم من ذلك، فبدأوا يتدربون مع أنفسهم في أماكن أخرى.

وشعر النجوم الشباب مثل كيميتش وكومان، بأنهم لا يتلقون سوى دعم ضئيل، فتحدث اللاعبان مع الإدارة في الربيع الماضي عن قيمتهما، كما هدد أيضاً بواتينج بالرحيل مبكرا عن الفريق.

وهناك مزاعم بأن أنشيلوتي لم يكن يحرص على التواصل مع كل واحد من اللاعبين على الأقل، وأضف إلى ذلك أن حاجز اللغة زاد من صعوبة تلك المسألة.

وينقل موقع “شبورت1” أن الحاسم في قرار الإقالة، كان هو الانقسام داخل الفريق، وأنه كانت هناك “أجواء مسمومة” تسيطر على غرف الملابس، ويقال إن تناول أنشيلوتي لطعام إيطالي إسباني مع خاميس رودريجيز وتياغو ألكانتارا كان يؤثر على قراراته حول تشكيلة الفريق.

“مشاكل بايرن أكبر من المدرب”

ويرى المحلل الرياضي كريستيان فولك، بموقع “شبورت بيلد”، أن فيليب لام من ذكائه، علم أن بايرن مقدم على مرحلة صعبة، لا يمكنه فيها أن يحتفظ بمستواه العالمي، وذلك قرر الاعتزال قبل انتهاء عقده بعام.

ويؤكد فولك أن إقصاء أنشيلوتي لن يحل مشاكل بايرن، وكتب “لقد كبر سن الفريق، والمواهب المزعومة مثل كومان لا يمكنها أن تزيح أصحاب النوعية الجيدة، وهذه مشكلة لا يمكن حلها من خلال إقالة مدرب فحسب”.

وتابع فولك “فريق بايرن يجب أن يعد لنفسه لإمكانية أن تستغرق مرحلة التحول وقتا أطول”.

والشيء بالشيء يذكر، فإنه وبعد رحيل أنشيلوتي وتولي سانيول القيادة، فرط بايرن ميونيخ أمس الأحد في تقدمه على هيرتا برلين 2- صفر، ليتعادل الفريقان في النهاية 2-2 في الجولة السابعة من الدوري الألماني.

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