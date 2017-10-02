2 أكتوبر 2017 مـ / موافق 12 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»هارت : لذلك رفضت خوض حرباً مع جوارديولا
﻿

هارت : لذلك رفضت خوض حرباً مع جوارديولا

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – بدر سابق : ــ

تحدث جو هارت، حارس مرمى وست هام يونايتد، حول أزمته مع الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، والذي رفض الاعتماد عليه.

وقال هارت في تصريحات نقلتها صحيفة “مانشستر إيفينيج نيوز” البريطانية: “في عام 2009 حدث الأمر ذاته تحت قيادة مارك هيوز، ووقتها كنت غاضبا أكثر من ذلك بسبب استبعادي من حراسة مرمى السيتزنز، وكنت على استعداد للقتال لأجل استعادة مركزي خاصة وأن عمري وقتها كان 22 عاما فقط”.

وتابع: “هذه المرة الأمر مختلف، ولذلك رفضت الدخول في أي حرب ضد المدرب لأنني أعلم أن النادي حاول بكل الطرق الممكنة التعاقد معه لقيادة الفريق، وبالتالي فإن قرارته ستكون قاطعة والحرب ضده خاسرة”.

وواصل: “في موسمي الأول معه، عرفت أنني لن أحظى بفرصة للعب ولذلك انتظرت أي عرض مناسب للرحيل وكان الانضمام لتورينو الأنسب”.

واختتم: “كنت أتمنى البقاء في مانشستر سيتي للأبد، ولكن المدرب لديه علاقات قوية مع الإدارة لذلك وافقت على الرحيل وأعلم أن هذا الأمر لن يؤثر على حياتي، لذلك لست مهتما بمعرفة سبب تجاهلي في السيتي وعدم إعطائي الفرصة للعب”.

ولم يرغب جوارديولا في استمرار جو هارت بعد عودته من فترة الإعارة في تورينو الإيطالي، ولم يظهر برافو بالمستوى المطلوب منه خلال الموسم الماضي، ولذلك ضم البرازيلي إيدرسون مورايس من بنفيكا البرتغالي بصفقة بلغت 35 مليون إسترليني.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق