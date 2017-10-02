2 أكتوبر 2017 مـ / موافق 12 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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كارينيو: عرض الليث الأكثر جدية منذ مغادرتي النصر

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – بدر سابق : ــ

أكد المدرب الأوروجوياني دانيال كارينيو، المدير الفني الجديد لنادي الشباب، أنه سيقوم بإحداث تغيير جذري خلال الفترة المقبلة ، مشيرًا إلى أنه لم يجد عرضًا أكثر جدية من عرض نادي الشباب ، منذ مغادرته نادي النصر قبل 3 سنوات.

وذكر خلال المؤتمر الصحفي : أنا اليوم مدرب لنادٍ كبير وينتظرني عمل ضخم ، ولم أجد عرضاً أكثر جدية من عرض نادي الشباب منذ مغادرتي نادي النصر .

وتابع : مقتنع بإحداث تغيير في نادي الشباب، تابعت جميع مباريات الفريق في الموسم الماضي، موضحًا أن الفريق يحتاج للتصحيح في الفترة المقبلة من أجل العودة لسكة الانتصارات.

وأضاف : لا استطع الحكم على تجربة قرار ستة لاعبين أجانب لأني لم اطلع على هذه التجربة في الملاعب ، فأحتاج وقت كافٍ لتقييمها ، ومن خلال مشاهدتي للفريق في مباراتين اطلعت على أشياء جيدة وأخرى تحتاج إلى تصحيح.

واردف : احترم سامي الجابر كشخص وكمدرب ، وسوف استفيد من كل الأشياء الإيجابية التي عملها في ⁧‫.

‏واختتم حديثه : أثق بإمكانياتي الفنية ، وسأبذل قصارى جهدي مع اللاعبين المتواجدين حالياً، وسوف أقدم تقرير عنهم للإدارة.

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