أنت تتصفح:الرئيسية»رياضة»بعد الموافقة على منح اللاعب مختار علي جواز سفر سعودي وتمثيله للمنتخب.. تعرّف على تاريخه
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