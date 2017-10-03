3 أكتوبر 2017 مـ / موافق 13 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بعد الموافقة على منح اللاعب مختار علي جواز سفر سعودي وتمثيله للمنتخب.. تعرّف على تاريخه

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

وافق المقام السامي على منح اللاعب مختار علي من أصل صومالي جواز سفر سعودي بعد رفع هيئة الرياضة طلبا بذلك، ليحق له بذلك المشاركة مع المنتخب السعودي.

ووُلد مختار علي في محافظة جدة في السعودية، عام 1997، ويلعب الآن مع نادي فيتيسه أرنهيم في الدوري الهولندي، معارا من نادي تشيلسي الانجليزي.

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