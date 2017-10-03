3 أكتوبر 2017 مـ / موافق 13 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»الخطوط السعودية تستعرض تقارير الأداء التشغيلي وانطلاق “طيران أديل”
﻿

الخطوط السعودية تستعرض تقارير الأداء التشغيلي وانطلاق “طيران أديل”

بتاريخ الشركات | الكاتب :

(أنحاء) – الشيماء عبدالعزيز :-

عقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية أمس الأثنين 12 محرم 1439هـ الموافق 2 أكتوبر  2017م اجتماعه الثالث لهذا العام بمبنى الإدارة العامة للمؤسسة في مدينة جدة برئاسة سعادة الدكتور / غسان بن عبدالرحمن الشبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وبحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس، وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة العديد من التقارير التشغيلية والعروض المرئية حول أداء مجموعة شركات المؤسسة .

واستهل رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالترحيب بأصحاب المعالي والسعادة أعضاء مجلس الإدارة، ثم استعرض بعد ذلك مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر جدول الأعمال وتوصيات الاجتماع السابق لمجلس الإدارة، وقدم رؤساء اللجان الفرعية المنبثقة من مجلس الإدارة نتائج المهام المناطة بكل لجنة واستعراض المهام الجاري العمل عليها حالياً .

بعد ذلك قدم مدير عام المؤسسة عرضاً مرئياً لخص من خلاله ما تم تنفيذه وإنجازه من مبادرات برنامج التحول والخطة الاستراتيجية”SV2020″ ، تلى ذلك تقديم عرضٍ مرئي عن الأداء التشغيلي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي حتى نهاية شهر أغسطس 2017م وما تضمنه من نمو في عدد الضيوف الذين نقلتهم الشركة على شبكة رحلاتها ولا سيما على القطاع الدولي الذي حقق نموا بنسبة (14%) منذ بداية العام الحالي، بينما شهد عدد الحجاج الذين نقلتهم المؤسسة قفزة كبيرة بنمو مقداره قرابة (40%) عن عدد الحجاج الذين تم نقلهم خلال العام الماضي .

بعد ذلك استعرض أعضاء مجلس الإدارة مستجدات قطاعات المؤسسة وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية، ومنها شركة “طيران أديل” ذراع النقل منخفض التكاليف للمؤسسة والتي تم تأسيسها وفق مفهوم ومنظور مختلف وذلك لدعم منظومة النقل الجوي  في المملكة، وبدأت الشركة عملياتها التشغيلية بتشغيل أولى رحلاتها بين مدينتي الرياض وجدة ضمن فعاليات المؤسسة بمناسبة اليوم الوطني السابع والثمانين للمملكة والذي لقي تفاعلاً من المواطنين والمقيمين، كما تضمن العرض خطة الشركة في التوسع في أعداد الطائرات خلال الأشهر المقبلة، بعد ذلك تم استعراض الأداء المالي والتشغيلي لطيران السعودية الخاص وطيران البيرق وخطة الشركة الاستراتيجية للأعوام القادمة (2018م – 2025م).

وفي نهاية الاجتماع هنأ سعادة رئيس المجلس الجميع على بدء تشغيل رحلات “طيران أديل” كما شكر الإدارة التنفيذية وكافة العاملين بالمؤسسة على جهودهم الملموسة مؤكداً أهمية العمل بجد لتحقيق الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة لتطوير خدمات النقل الجوي في المملكة .

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق