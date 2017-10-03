3 أكتوبر 2017 مـ / موافق 13 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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النيابة العامة تحيل ملف قضية “هجوم منفذ الوديعة” الإرهابي إلى “جزائية الرياض”

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أحالت النيابة العامة، أمس (الاثنين)، ملف الخلية الإرهابية التي استهدفت منفذ الوديعة جنوبي المملكة في شهر رمضان من عام 1435هـ إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض.

وتعمل المحكمة الجزائية المتخصصة على تحديد موعد أولى الجلسات التي يتم خلالها تسليم لائحة الدعوى قريبًا بخصوص الهجوم الإرهابي.

وكانت الجهات الأمنية اشتبكت مع خلية إرهابية مكونة من 6 إرهابيين، نتج عنه استشهاد 4 وإصابة 9 من رجال الأمن، فيما هلك 5 من الإرهابيين أفراد الخلية وأصيب آخر إثر إطلاقهم النار عند منفذ الوديعة وتحصنهم بمبنى في مدينة شورة قاموا بتفجير أنفسهم به.

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