3 أكتوبر 2017 مـ / موافق 13 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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منظمة التعاون الإسلامي تدين حادث إطلاق النار في لاس فيجاس

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

جدة  واس :-

أدانت منظمة التعاون الإسلامي حادث إطلاق النار في مدينة لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية مساء الاثنين مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصاً وإصابة المئات.

وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن تعازيه لذوي الضحايا والشعب والحكومة الأمريكية ، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

كما عبر عن أسفه الشديد لوقوع مثل هذه الأعمال الإجرامية والإرهابية البشعة التي تستهدف المدنيين الأبرياء، مجددًا موقف المنظمة الثابت المناهض لجميع أشكال العنف والإرهاب ، مؤكدًا أن الإرهاب لا دين له ولا بلد أو عرق، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحته بكافة أشكاله وصوره.

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