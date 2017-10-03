“النقل” تكشف عن مشاريعها المنجَزة في 2017

(أنحاء) – متابعات :-
أعلنت وزارة النقل أمس (الإثنين) عن إنجاز العديد من مشروعات الطرق في مختلف مناطق المملكة خلال عام 2017، بتكلفة تجاوزت 4 مليارات ريال.
وأوضحت الوزارة أن المشروعات تنوعت ما بين طرق سريعة مزدوجة وجسور وأنفاق وتقاطعات ومنشآت وإنارة للطرق تم تنفيذها وفق أحدث المواصفات والمقاييس العالمية، وفرت بها جميع وسائل السلامة، بالإضافة إلى أجهزة المراقبة من كاميرات وأجهزة رصد.
وبيّنت أنها أنجزت (108) كلم من الطرق السريعة و(907) كلم من الطرق المزدوجة، و(659) كلم من الطرق المفردة، و(809) من الطرق الزراعية، فيما نفذت (35) تقاطعا علويا ونفقا واحدا لتنضم إلى ما نفذته الوزارة سابقاً من طرق بلغت أطوالها أكثر من 66,000 كلم، وكذلك طرق ترابية بلغت أكثر من 144,000 كلم.
وأضافت أن من بين أبرز المشروعات التي نفذتها مشروع تقاطع طريق الأمير سلطان مع طريق الهجرة (تقاطع مدينة الحجاج)، وذلك بعدد (4) مسارات لكل اتجاه وبعدد (3) مسارات لطرق الخدمة لتخفيف الكثافة المرورية في مواسم الحج والعمرة، وتنفيذ طريق الملك عبد الله بمدينة بريدة باتجاه الشمال المؤدي إلى طريق القصيم / حائل القديم.
وتابعت في بيان لها كذلك تنفيذ مشروع ازدواج طريق نجران / شرورة / الوديعة (الخضراء/شرورة) المرحلة الخامسة بطول 32,25 كلم، حيث يعد هذا الطريق من الطرق الاستراتيجية بمنطقة نجران، كونه يربط المنطقة بدولة اليمن عن طريق منفذ الوديعة، وتطوير التقاطع العلوي القائم على طريق الطائف – الرياض السريع.
وأفادت الوزارة بأنها تعمل على العديد من المشاريع التي تهدف لتحسين ورفع مستوى السلامة على شبكة الطرق، ومن هذه المشاريع تفعيل عدادات الحركة المرورية على الطرق الرئيسية والمزدوجة والفرعية لقياس حجم الحركة المرورية وتحديد سرعة المركبات على الطرق والبالغ عددها 166 عدادا، وتركيب وتشغيل عدد 86 شاشة إلكترونية خاصة بنظام النقل الذكي مدمجة تحتوي على 151 كاميرا مراقبة وعدد 65 جهازا لحساب زمن الرحلات آلياً.