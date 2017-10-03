3 أكتوبر 2017 مـ / موافق 13 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»سعودية تتعرض لحادث مروري أثناء قيادتها السيارة بجدة.. ومصرع مرافقها
﻿

سعودية تتعرض لحادث مروري أثناء قيادتها السيارة بجدة.. ومصرع مرافقها

بتاريخ حوادث | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

تعرضت مواطنة أمس الإثنين لحادث سير وتوفي مرافقها البالغ من العمر 13 سنة، أثناء قيادتها السيارة على طريق “هدى الشام” بين جدة ومكة.

من جهته، أوضح مختص في القانون، بحسب صحيفة “مكة”، أن قيادة المرأة للسيارة في الطرق والشوارع العامة، ما زالت تعتبر مخالفة مرورية، لافتاً إلى أن الأمر السامي الخاص باستخراج رخصة القيادة للسيدات، قضى بتشكيل لجان لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذه، منوهاً إلى أن التدرب على القيادة في الوقت الحالي غير نظامي.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق