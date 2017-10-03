سعودية تتعرض لحادث مروري أثناء قيادتها السيارة بجدة.. ومصرع مرافقها

قد ترغب أيضًا بقراءة
-
السلطات المصرية تعلن القبض على العقل المدبر ل...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- ألقت الجهات الأمنية بمحافظة الإسماعيلية في مصر أمس (الأحد)، القبض على العقل المدبر لواقعة
-
لحظات مخيفة لركاب رحلة “اير فرانس” إلى أمريكا...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- نجح قائد طائرة شركة آيرفرانس المتجهة إلى لوس أنجلوس، في الهبوط الاضطراري بها في
-
بعد أيام قليلة من نزوله الأسواق العالمية.. ان...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- سجّلت تايوان أول حالة انفجار لهاتف “آيفون 8 بلس”، حينما كانت تضعه سيدة في
-
فيديو | اشتعال سيارة “مفحط” بعد اصطدام مروع ب...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- تداول رواد مواقع التواصا الاجتماعي مقطع فيديو وثّق لحظة احتراق سيارة بعدما اصطدم قائدها