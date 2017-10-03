3 أكتوبر 2017 مـ / موافق 13 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»“الإسكان” تنفي إيقاف رسوم الأراضي البيضاء.. وتوضح آخر مستجدات البرنامج
﻿

“الإسكان” تنفي إيقاف رسوم الأراضي البيضاء.. وتوضح آخر مستجدات البرنامج

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

نفت وزارة الإسكان، أمس (الإثنين)، ما تم تداوله عن إيقاف رسوم الأراضي البيضاء، مع توضيحها آخر المستجدات في هذا الشأن.

وكتب المتحدث الرسمي للوزارة سيف السويلم، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر: “لا صحة لما يتم تداوله عن إيقاف رسوم الأراضي البيضاء، البرنامج مستمر ضمن مرحلته الأولى حسب المعلن عنه مسبقاً”.

وأوضح السويلم أن الوزارة أصدرت حتى الآن 1378 أمر سداد، بمساحة إجمالية بلغت 387 مليون متر مربع في الرياض وجدة والدمام، وتجري حالياً عملية الفرز لأراضي مكة المكرمة.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق