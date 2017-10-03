3 أكتوبر 2017 مـ / موافق 13 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | سعودي عمره 138 عامًا.. بايع المؤسس وعمره 16 عامًا .. ولا يسكن البيوت

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – ناصر الحسن : ــ

ظهر مسن سعودي يبلغ من العمر 138 عامًا، في مقطع فيديو وهو يروي بعض التفاصيل المثيرة عن حياته، منذ تأسيس المملكة وحتى الآن.

وقال المواطن فهيد بن ريحان أل سعد القحطانى إنه بايع الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن حينما كان عمره 16 عامًا، ثم أبناءه الملوك من بعده “سعود، وفيصل، وخالد، وفهد، وعبدالله، رحمهم الله جميعاً، وصولاً للملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله”.

وأكد القحطاني أن يعيش كبدوي رحال ولم يسكن البيوت طوال حياته ويعيش مع إبله، مضيفًا أن عاداته الغذائية تتمثل في شرب حليب الإبل.

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