أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»فيديو | سعودي عمره 138 عامًا.. بايع المؤسس وعمره 16 عامًا .. ولا يسكن البيوت
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
بحضور الأمين العام للموهبة د. سعود المتحمي.. ...بتاريخ
(أنحاء) – الرياض : ــ كرّم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة
-
“الإسكان” تنفي إيقاف رسوم الأراضي البيضاء.. و...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- نفت وزارة الإسكان، أمس (الإثنين)، ما تم تداوله عن إيقاف رسوم الأراضي البيضاء، مع
-
“النقل” تكشف عن مشاريعها المنجَزة في 2017...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أعلنت وزارة النقل أمس (الإثنين) عن إنجاز العديد من مشروعات الطرق في مختلف مناطق
-
النيابة العامة تحيل ملف قضية “هجوم منفذ الودي...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أحالت النيابة العامة، أمس (الاثنين)، ملف الخلية الإرهابية التي استهدفت منفذ الوديعة جنوبي المملكة