أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»النيابة العامة تعلن عن وظائف شاغرة بمسمى “ملازم تحقيق”
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
الخدمة المدنية: انتهاء الفترة ما قبل الأخيرة ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- تصدر وزارة الخدمة المدنية اليوم الثلاثاء قرارات فترة الفترة التحوير التاسعة، وذلك ضمن خطة
-
شرطة الرياض تطيح بمواطنين تحرشا بطفلة عمرها 1...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- تمكنت شرطة منطقة الرياض بمركز منفوحة من الإطاحة باثنين من المواطنين في العقدين الرابع
-
“التعليم” تؤكد طي قيد المعلم المعجمي لما يحم...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم الأستاذ مبارك العصيمي أن الوزارة تابعت تغريدات المعلم يحيى
-
“العمل”: الاقتصاد السعودي سيشهد انتعاشاً في 2...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- توقع مسؤول بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن تؤدي البرامج، التي تطبقها وزارتا العمل والاقتصاد