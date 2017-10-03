3 أكتوبر 2017 مـ / موافق 13 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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النيابة العامة تعلن عن وظائف شاغرة بمسمى “ملازم تحقيق”

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

الرياض – واس :-

أعلنت النيابة العامة عن توفر وظائف شاغرة على كادر أعضاء النيابة العامة بمسمى “ملازم تحقيق” للحاصلين على شهادة البكالوريوس .

ودعت النيابة الراغبين في شغل هذه الوظائف وتنطبق عليهم الشروط، إلى تسجيل بياناتهم خلال الفترة المتاحة من 13 / 1 / 1439هـ حتى 25 /1 / 1439هـ , من خلال موقعها الإلكتروني www.bip.gov.sa .

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