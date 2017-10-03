3 أكتوبر 2017 مـ / موافق 13 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“هيئة الرياضة” تتوعد مغرد أساء لرئيس مجلس إدارتها بالملاحقة القانونية

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أكدت الهيئة العامة للرياضة أنها ستبدأ فورا في الإجراءات القانونية حيال إساءة رصدتها في تغريدة تضمنت عبارات مسيئة لرئيس مجلس إدارتها تركي آل الشيخ.

حيث اتهم أحد المغردين رئيس الهيئة تركي آل الشيخ بالتحامل على رئيس نادي الرائد عبدالعزيز التويجري، واصفا آل الشيخ بالمشجع المتعصب، فيما ردت الهيئة بأنها رصدت الإساءة، وأنها ستبدأ فوراً في اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

يذكر أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة قد أصدر قراراً بإنهاء تكليف رئيس مجلس إدارة نادي الرائد عبدالعزيز التويجري، وتكليف نائبه عبدالرحمن العتيبي بمهام رئيس النادي حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري.

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