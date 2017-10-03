“هيئة الرياضة” تتوعد مغرد أساء لرئيس مجلس إدارتها بالملاحقة القانونية

#الرائد

شي مخجل ان يبعد رئيس نادي الرائد

التويجري الرياضي المعروف

ومن قبل تركي القزم الصغير المشجع

المتعصب الذي لاعلاقة له بالرياضة,,,! pic.twitter.com/RHA0iltg7a

— دواس الفراج (@barzan1386) October 2, 2017