أنت تتصفح:الرئيسية»هنا و هناك»تقرير نهائي: ما حدث للطائرة الماليزية سيبقى لغزا “إلى الأبد”
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
فيديو | طفل مصري يثير ذهول طيار داخل قمرة الق...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أظهر مقطع فيديو متداول طفلاً مصرياً وهو يتحدث مع كابتن طيار داخل قمرة القيادة
-
رجل وزوجته يتحديان إعصار “ماريا” ويضحيان بحيا...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- اجتاح الإعصار ماريا بقعة هادئة في جزيرة بويرتوريكو وكساها بالطمي لكنه لم يستطع التفريق
-
فيسبوك وجوجل يعتزمان الحد من الإعلانات السياس...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- قالت جلسة لمستشاري الدعاية والرؤساء التنفيذيين يوم الاثنين إن شركتي فيسبوك وجوجل ليس أمامهما
-
أدوات يجب عليك وضعها في حقيبة الإسعافات الأول...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات : ــ تعد حقيبة الإسعافات الأولية من الأشياء المهمة التي يجب أن تكون متواجدة بكل