3 أكتوبر 2017 مـ / موافق 13 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»“التعليم” تؤكد طي قيد المعلم المعجمي لما يحمله من أفكار متطرفة
﻿

“التعليم” تؤكد طي قيد المعلم المعجمي لما يحمله من أفكار متطرفة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم الأستاذ مبارك العصيمي أن الوزارة تابعت تغريدات المعلم يحيى المعجمي والتي تطاول فيها على بعض رموز الدولة،وتجاوز حدود عمله  ، وكشف عن فكر متطرف يتنافى مع توجهات بلادنا ورسالة التعليم السامية  فيها وقد اتخذت الوزارة بشأنه الإجراءات اللازمة.. وتم طي قيده و الاستغناء عن خدماته مؤكدةً ألا مكان لمثل هذا الفكر في التعليم وأنها ستتخذ الإجراءات الحازمة والحاسمة حيال ذلك .

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق