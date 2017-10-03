“التعليم” تؤكد طي قيد المعلم المعجمي لما يحمله من أفكار متطرفة

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم الأستاذ مبارك العصيمي أن الوزارة تابعت تغريدات المعلم يحيى المعجمي والتي تطاول فيها على بعض رموز الدولة،وتجاوز حدود عمله ، وكشف عن فكر متطرف يتنافى مع توجهات بلادنا ورسالة التعليم السامية فيها وقد اتخذت الوزارة بشأنه الإجراءات اللازمة.. وتم طي قيده و الاستغناء عن خدماته مؤكدةً ألا مكان لمثل هذا الفكر في التعليم وأنها ستتخذ الإجراءات الحازمة والحاسمة حيال ذلك .