3 أكتوبر 2017 مـ / موافق 13 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شرطة الرياض تطيح بمواطنين تحرشا بطفلة عمرها 12 عاماً

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

تمكنت شرطة منطقة الرياض بمركز منفوحة من الإطاحة باثنين من المواطنين في العقدين الرابع والخامس، بعد أن قام مواطن بتقديم بلاغ عن تحرشهما بشقيقته البالغة من العمر 12 عاماً.

وبحسب الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، فإن مركز شرطة منفوحة تلقى بلاغاً من مواطن عن تعرض شقيقته “12 عاماً” للتحرش من قبل شخصين.

وأضاف الناطق أن شرطة مركز منفوحة شكلت فريقاً خاصاً، تمكن من التوصل لهوية المتهمين، ليلقى القبض عليهما وهما في حالة سكر، وأقرا بجرمهما، فيما تعرفت الفتاة عليهما من الوهلة الأولى، فجرى توقيفهما والتحفظ عليهما، وإشعار النيابة العامة بوصفها جهة الاختصاص.

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