3 أكتوبر 2017 مـ / موافق 13 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الخدمة المدنية: انتهاء الفترة ما قبل الأخيرة في خطة تحوير الوظائف الحكومية

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

تصدر وزارة الخدمة المدنية اليوم الثلاثاء قرارات فترة الفترة التحوير التاسعة، وذلك ضمن خطة التحوير للوظائف الحكومية، والتي سبق وأن أعلنتها الوزارة وعممتها على الجهات الحكومية للعام المالي 1438/1439، ليتبقى بذلك الفترة العاشرة والأخيرة، حيث تنتهي استقبال الطلبات فيها اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 27 – 1 – 1439هـ وتنتهي بصدور قراراتها يوم الاثنين الموافق 10 – 2 – 1439هـ.

وتأتي عملية تحوير الوظائف انطلاقا من المادة الثانية عشرة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/29) وتاريخ 23-03-1438هـ، الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1438- 1439هـ والتي تنص على أن (تعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة، ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من مجلس الوزراء)، والمادة الرابعة عشرة للفقرة الرابعة والتي تنص على (أنه يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف وتخفيض المراتب، وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة الخدمة المدنية والجهات ذات العلاقة).

يذكر أن تحوير الوظائف يقصد بها تغيير مسمى وظيفة معتمدة بميزانية أحد أجهزة الدولــة إلى مسمى اخر استجابة لمتطلبات قواعد التصنيف، أو حاجة التنظيم، أو كليهما معاً، على ألا يترتب على هذا التحوير رفع لمستوى الوظيفة (المرتبة) أو تغيير في الهيكل التنظيمي القائم.

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