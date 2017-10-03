4 أكتوبر 2017 مـ / موافق 14 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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العيسى: المركز الوطني للتعليم الإلكتروني سيكون رافدا مهما لتطوير منظومة التعليم الإلكتروني

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أكد وزير التعليم أحمد العيسى اليوم الثلاثاء أن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الذي وافق مجلس الوزراء اليوم على إنشائه سيكون رافداً مهماً لتطوير منظومة التعليم الإلكتروني في المملكة.

وأضاف العيسى عبر عدة تغريدات في حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “يهدف المركز إلى ضبط جودة التعليم الإلكتروني من خلال وضع لوائح ومعايير الجودة، وضبط برامجه، ومنح التراخيص للجهات والشركات المقدمة له”.

 وتابع العيسى: “يهدف المركز الوطني للتعليم الإلكتروني لإجراء البحوث والدراسات وتقديم الاستشارات وتنظيم اللقاءات وتمثيل المملكة خارجيا في مجال اختصاصه”.

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