4 أكتوبر 2017 مـ / موافق 14 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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أمريكا تأمر بطرد 15 دبلوماسيا كوبيا على خلفية “الهجمات” الصوتية الغامضة

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

طردت الولايات المتحدة 15 دبلوماسيا كوبيا الثلاثاء بعد استدعاء أكثر من نصف موظفيها من هافانا ردا على “الهجمات” الصوتية الغامضة التي أثرت على صحة 22 أميركيا.

وقال وزير الخارجية ريكس تيلرسون في بيان “نحافظ على علاقاتنا الدبلوماسية مع هافانا” لكن “عمليات الطرد” تقررت “بسبب فشل كوبا في اتخاذ الاجراءات المناسبة لحماية دبلوماسيينا”.

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