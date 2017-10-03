4 أكتوبر 2017 مـ / موافق 14 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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المملكة ترحب بتطور جهود المصالحة الفلسطينية

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

الرياض – واس :-

رحب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بتطور جهود المصالحة الفلسطينية، معبراً عن تطلعه بأن تثمر جهود حكومة الوفاق في تكريس الوحدة الوطنية وطي صفحة الانقسام بين الأشقاء الفلسطينيين وإنهائه بكل تبعاته.

وأكد المصدر أن هذه الخطوة تعد منعطفاً هاماً في تاريخ القضية الفلسطينية، ستمكن الأشقاء الفلسطينيين ـ بإذن الله ـ من توحيد الصف الفلسطيني وبما يستجيب وطموحات الشعب الفلسطيني الشقيق، والتمكن من المضي في العملية السياسية لاستعادة حقوقه المشروعة.

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