4 أكتوبر 2017 مـ / موافق 14 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تنفيذًا لتوجيهات هيئة الرياضة.. الهلال يعقد الجمعية العمومية الاستثنائية للنادي غداً

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت إدارة الهلال، عن عقد الجمعية العمومية الاستثنائية للنادي مساء يوم غدٍ الأربعاء، في صالة مؤسس النادي الشيخ عبدالرحمن بن سعيد بمقر النادي.

وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي أن عقد الجمعية، يأتي بناءً على توجيه رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ بعقد جمعية عمومية لكل نادٍ ورفع التقارير المالية المعتمدة خلال مدة لا تتجاوز الـ 30 يوماً من تاريخ التوجيه.

وبين النادي، أن الجمعية ستشهد حضور ممثلي مكتب هيئة الرياضة وسيتم خلالها إعلان ميزانية النادي الحالية، وميزانيته المقترحة لموسم 1438 – 1439 هـ، واستعراض كافة إجازات النادي، ووجهت إدارة الهلال دعوة عامة لكافة أعضاء الجمعية العمومية لحضورها.

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