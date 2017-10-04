4 أكتوبر 2017 مـ / موافق 14 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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أخصائي سعودي يحذر من استدراج الأطفال والتحرش بهم.. ويطالب الآباء: أعطوهم الثقة كي يصارحوكم

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – ناصر الحسن :-

حذّر المستشار الاجتماعي د.خالد الحارثي من التهاون في إرسال الأبناء للتموينات الغذائية أو غيرها من المحلات التجارية داخل الأحياء بمفردهم مهما بلغت الثقة وكان الوقت ملائم لما لذلك من خطورة بالغة قد يتعرضون فيها للتحرش الجنسي.

 وأوضح الحارثي أنهم قد يتعرضون للتحرش من عمالة المحلات أو ممن يتربصون بهم في الطرقات وخاصة من  يعرفون الحي تمامًا وظروف الأسر بالحي عندما تجد الأبناء بمفردهم خارج المنزل حتى وإن كان للعب الكرة أو غيرها، ليكون الاستدراج حينها بمواد إغراء كألعاب مسلية ومنها النارية أو حلويات مرغوبة .

كما أكد الحارثي على ضرورة إعطاء الأطفال الثقة حتى يصارحوا بما يحصل لهم من تحرش سواء داخل المنزل أو الأسرة أو عند زيارة الأقارب أو عندما يختلطون بغيرهم في المدارس والأماكن العامة .

وأضاف: “دعوهم يشاهدون مقاطع الذئاب البشرية كيف تحاول أن تفتك بأقرانهم ثم علموهم كيف يتصرفون بشجاعة مهما تعرضوا للتهديد .. علموهم إنكم مصدر الأمن والآمان .. زودوهم بأرقام الجهات التي تحميهم حال غيابكم”.

ودلل على حديثه بمثال لكارثة تحرش حدثت خلال غياب الأهل وثقتهم المبالغة في العمالة، حيث ظهر عامل بقالة وهو يتحرش في طفلة محذراً: ” قدلا يبلغوكم أولادكم بحالات التحرش حتى لا تحرموهم خيرات البقالة من الحلويات لاسيما اذا كانت تأتيهم بالمجان من آجل لمسة تحرش .. ولكن الوقاية خير من العلاج .”

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