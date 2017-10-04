صور | خالد الفيصل يطلع على مشروع الحدائق الجديدة بالواجهة الجنوبية لمطار الملك عبدالعزيز الدولي

(أنحاء) – الشيماء عبدالعزيز :-
بارك مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مشروع الحدائق الجديد الذي سينفذ على امتداد طول الواجهة الجنوبية لمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، ويأتي استكمالاً لتطوير وتجميل واجهة المطار ومتناغما مع مشروع حدائق بسمة جدة الذي دشنه سموه في وقت سابق.
واستمع أمير منطقة مكة المكرمة بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر إلى شرح عن المشروع الواقع على مساحة 443 ألف متر2 ويمتد من طريق المدينة غرباً إلى المنطقة المجاورة لطريق الحرمين شرقاً ، ويهدف لزيادة المسطحات الخضراء أمام القادمين والمغادين للمطار ، وتنفيذ تصميم ترحيبي بالقادمين من طريق الأمير أحمد بن عبدالعزيز ودمج المباني الاستثمارية وخدمات مواقف السيارات مع المناطق التجميلية.
ويتكون المشروع الذي سيتم تنفيذه بمشاركة هيئة الطيران المدني وأمانة جدة ومتابعة مركز التكامل التنموي بالإمارة ، من مناطق خضراء وجسور مشاة ، إضافة لمبانٍ مكتبية على مساحة 18 ألف م2 وتجارية على مساحة 84 ألف م2 ومسجد ومواقف للسيارات ، وتمّ تقسيم المشروع إلى 5 مناطق تتراوح مساحتها من 18 ألف م2 إلى 192 ألف م2 .
ويأتي المشروع متكاملا مع مشروع حدائق بسمة جدة الواقع على مساحة 600 ألف متر مربع ويشمل إنشاء 5 أعمدة تمثل أركان الإسلام الخمسة مدعمة بإضاءات ليزرية بارتفاع 19 مترا، كذلك بناء هيكلين ضخمين يبرزان كلمة (جدة) باللغتين العربية والإنجليزية، وزراعة ما يزيد عن 20 ألف شجرة، و75 نخلة، وتغطية ما يزيد عن 176 ألف متر مربع بالعشب الطبيعي والصناعي مزودة بشبكة ري متطورة.
ويرتبط المشروعان بتطوير الواجهة الجنوبية لمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد حيث وجه الأمير خالد الفيصل بإزالة المنطقة الصناعية بحي النزهة -الذي يعد واجهة للمطار الجديد- وتطويرها وفقا لنظام البناء الجديد المعتمد من أمانة محافظة جدة، والتي تشمل خمس مخططات صناعية غيرت أمانة جدة استخدامها إلى متعدد الاستعمالات على مساحة 2.5 كيلومتر مربع، وبلغ إجمالي الورش التي تم إزالتها ما يزيد عن 3129 ورشة، وتم رفع ما يزيد عن 5284 طنا من مخلفات الإزالة «دمارات»، إضافة إلى رفع عدد ما يزيد عن 350 سيارة تالفة.