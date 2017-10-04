أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»“الغذاء والدواء”: إعفاء المنشآت المتوسطة والصغيرة من إذن تسويق الأجهزة منخفضة الخطورة
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
موظفو البنك الأهلي يُشاركون أبطال الوطن احتفا...بتاريخ
(أنحاء) – الرياض : ــ شارك موظفو البنك الأهلي احتفال أبطال الحد الجنوبي بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية
-
منطلقة في 5 مدن سعودية وبزيادة في عدد المشارك...بتاريخ
(أنحاء) – الرياض : ــ أقامت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، الاختبار التحريري للطلاب المرشحين لمسابقة
-
نائب خادم الحرمين يتبرع بـ 16 مليون ريال للجم...بتاريخ
جدة – واس :- تبرع نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
-
“هدف”: إنشاء صندوق التنمية الوطني يؤكد حرص ال...بتاريخ
(أنحاء) – ناصر الحسن :- قدّم مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” الدكتور صالح بن عبدالرحمن العمرو،