أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»“هدف”: إنشاء صندوق التنمية الوطني يؤكد حرص القيادة على دعم البرامج التنموية وبرامج التوطين
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