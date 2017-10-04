4 أكتوبر 2017 مـ / موافق 14 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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جدة.. وفاة سيدة كانت تتدرب على القيادة برفقة زوجها بعد تعرضهما لحادث

بتاريخ حوادث | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أفادت مصادر بأن حادثاً مرورياً وقع اليوم (الأربعاء) في محافظة جدة، وتسبب في وفاة سيدة كانت تقود سيارتها.

وأوضحت المصادر أن السيدة كانت برفقة زوجها عندما تعرضا للحادث المروري، لافتة إلى أنه أصيب في الحادث ونُقل إلى المستشفى.

كما أشارت المصادر إلى أن السيدة كانت تتدرب على قيادة السيارة حينما وقع الحادث، في الوقت الذي لم يصدر عن الجهات الرسمية أي بيان يوضح تفاصيل ما حدث.

جدير بالذكر أن هذا الحادث هو الثاني خلال هذا الأسبوع والذي تكون أحد أطرافه امرأة، حيث شهد أحد الطرق السريعة بين مدينتي مكة وجدة حادثاً مرورياً أصيبت فيه سيدة كانت تقود سيارتها وتوفي طفل كان مرافقاً لها.

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