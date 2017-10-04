موظفو البنك الأهلي يُشاركون أبطال الوطن احتفالهم باليوم الوطني

(أنحاء) – الرياض : ــ
شارك موظفو البنك الأهلي احتفال أبطال الحد الجنوبي بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية باليوم الوطني الـ87، والذين ثمّنوا شجاعتهم وتضحياتهم في سبيل الذود عن أمن الوطن ومُقدّساته، وذلك ضمن برنامج الأهلي للعمل التطوعي الذي يهدف إلى إتاحة الفرصة لموظفي البنك للمساهمة في المبادرات التطوعية المختلفة كجزء من برامج البنك الأهلي المجتمعية “أهالينا”.
جاء ذلك بحضور المدير العام التنفيذي لمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية اللواء طبيب سعود عثمان الشلاش وعدداً من المسؤولين في البنك الأهلي.
وتأتي مُبادرة البنك للاحتفال باليوم الوطني مع أبطال الوطن تقديراً لما قدّموه من تضحيات في الحد الجنوبي لتبقى راية التوحيد خفّاقة وينعم الوطن بالأمن والأمان، كما أن هذه المُبادرة تنطلق من حقيقة راسخة هي انتماء البنك الأهلي ومنسوبيه لهذا الوطن الغالي.
وأكّد الجميع في حديثهم مع حماة الوطن اعتزازهم بشجاعتهم وتقديرهم لتضحياتهم من أجل أمن الوطن ومُقدّساته. وأعرب أبطال الوطن في ذات الوقت عن شكرهم وتقديرهم لهذه المبادرة من البنك الأهلي، مُعربين عن سعادتهم التي لا توصف إثر دفاعهم عن دينهم ووطنهم.