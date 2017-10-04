4 أكتوبر 2017 مـ / موافق 15 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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خادم الحرمين يعرب عن تطلعه بأن تحقق زيارته إلى روسيا ما يطمح له البلدان

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

موسكو – واس :-

عبر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عن سعادته بزيارة روسيا الاتحادية.

كما أعرب – حفظه الله – عقب وصوله إلى العاصمة موسكو اليوم عن تطلعه لأن تحقق هذه الزيارة ما يطمح له البلدان من تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الصديقين وخدمة الأمن والسلم الدوليين.

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